Yeni doğalgaz keşfi ne kadar? Karadeniz Tuna 1 kuyusu nerede? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?.

Yeni doğalgaz keşfi ne kadar? Karadeniz Tuna 1 kuyusu nerede? Kaç metreküp doğalgaz bulundu?.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı. Karadeniz Tuna 1 kuyusundaki Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret eden Erdoğan, bulunan doğalgaz rezerv miktarını paylaştı.

Karadeniz'de bulnan yeni doğalgaz rezervi endeniyle Karadeniz Tuna 1 kuyusu ve rezerv miktarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğalgaz rezervinin çıktığı Tuna 1 kuyusu nerede, hangi bölgede yer alıyor? İşte merak edilenler...

TUNA 1 KUYUSU NEREDE?

Fatih Sondaj Gemisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana Tuna-1 adı verilen bölgede ve Kıyıköy’de sondaj faaliyetini sürdürüyor. Fatih sismik araştırma gemimiz, haziran ayında Karadeniz’de arama faaliyetlerine başladı.Karadeniz’e komşu ülkelerden olan Romanya, Tuna blokunda yıllardır doğalgaz çıkarıyor. Romanya’nın neredeyse doğalgaz gelirlerinin tamamı buradan karşılanıyor. Tuna bloku; Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın deniz yetki alanlarının birleştiği noktada yer alıyor.

Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında yer almaktadır. Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Sondaj yapılan Tuna-1, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor.

YENİ DOĞALGAZ REZERVİ NE KADAR?

Türkiye, Karadeniz'de gerçekleştirdiği ilk milli sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. .Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, bulunan rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildiğini duyurdu. Böylece toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.