Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

AA
Yeni dokunulmazlık dosyaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.
Sevk edilen dokunulmazlık dosyaları arasında, CHP, DEM ve İyi Parti'den bazı vekiller yer alıyor.
KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
SEVK EDİLEN MİLLETVEKİLLERİ
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.
İLGİLİ HABER TBMM'yi yoğun bir hafta bekliyor
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış