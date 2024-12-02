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Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM'ye geldi.