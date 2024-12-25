DHA

Dolandırıcılık olaylarına sürekli farklı bir yöntem ekleniyor.

Adınız terör örgütlerine karıştı yalanı veya kendilerini polis veya savcı olarak tanıtanların dolandırıcılık numaralarının sonuncusu kargo teslim tutanağı oldu.

Öyle ki bir kargo paketiniz olduğunu söyleyerek, teslimat için gelen dolandırıcılar, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak vatandaşları dolandırıyor.

YENİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ PES DEDİRTTİ: KARGONUZ VAR YALANIYLA BELGE İMZALATILIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, sadece asayiş olayları değil, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarının da aydınlatılmasına katkı sağlayan Belge İnceleme Şube Müdürlüğü’nde yapılan incelemeler sonucu, yazı ve imza örneklerinden suç ve suçluya ulaşıldığını belirtti.

‘İMZANIZI ÇERÇEVE DIŞINA TAŞIRMAYA ÖZEN GÖSTERİN’

Çek ve senette sahteciliğin ardından, dolandırıcıların yeni yöntem olan ‘pencere’ yöntemiyle vatandaşları dolandırdığına da dikkat çeken Yalçındağ, ‘Bir kargo paketiniz var’ diyerek teslimat için gelen dolandırıcıların, altına senet yerleştirdikleri ve üzerini imza alanına denk gelecek şekilde kestikleri teslim kağıdını imzalatarak, ‘pencere’ yöntemiyle vatandaşları dolandırdığını belirtti.

Mağdur, sadece bir teslim kağıdı imzaladığını zannederken, aslında binlerce ya da milyonlarca liralık bir senede imza atmış oluyor.

"ASLINDA KARGO TESLİM TUTANAĞINI İMZALADIĞINIZI ZANNEDERKEN BOŞ BİR SENEDE İMZA ATMIŞ OLUYORSUNUZ"

İşte bunun da önüne geçmenin yolunun atacağınız imzadan geçtiğini söyleyen Belge Uzmanı Başkomiser Umut Yalçındağ, şöyle konuştu: