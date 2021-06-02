Yeni dönemde seyahat yasağı nasıl olacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması detayları..

Vatandaşlar, normalleşme döneminin ikinci aşamasında şehirler arası seyahat kısıtlamasının nasıl olacağını merak ediyor. Peki yeni dönemde şehirler arası seyahat nasıl olacak? İşte detaylar..

31 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneme ilişkin alınan kararları kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklamanın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehirler arası seyahat yasağının durumu merak konusu oldu.

Haziran ayı normalleşme kararları kapsamında şehirler arası seyahat nasıl olacak? sorusunun cevabı, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle birlikte yanıt buldu.

Peki yeni dönemde şehirler arası seyahat nasıl olacak? Şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı? İşte şehirler arası seyahat kısıtlaması detayları...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI MI?

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasının detayları merak ediliyor.

1 Haziran itibariyle Türkiye genelinde corona virüsle mücadelede yeni kademeli normalleşme adımları uygulanmaya başladı. Buna göre Haziran ayı boyunca hafta içi akşam 22.00'den sonra hafta sonları ise Cumartesi 22.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

81 ilin valiliklerine gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede şehirler arası seyahat yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde uygulanmaya devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde, yani hafta içi akşam 22.00'a kadar ve cumartesi günü şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Genelgede tedbirler kapsamında geçerli olacak istisna ve zorunlu sayılacak durumlara da yer verildi.

YENİ DÖNEMDE ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır.

2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

– Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

– Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

CENAZE NAKİLLERİNDE BELGE İSTENMEYECEK

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT

– Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

ZORUNLU HAL KABUL EDİLEN DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.