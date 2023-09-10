Yeni dönemin ilk ders zili yarın çalacak! 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için yarın yeni bir maraton başlıyor. Öğrenciler için hazırlıklar tamamlanırken, ilk ara tatil için 10 Kasım, ikinci ara tatil için 5 Nisan tarihleri işaret edildi.

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Eğitim öğretim hayatında yeni bir dönem daha başlıyor.

Öğrenciler ve öğretmenler, 3 aylık tatil sonrasında 2023-2024 eğitim öğretim yılı maratonuna start veriyor.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıfa başlayan öğrenciler için uyum haftası 4 Eylül’de başladı.

Hazırlıklar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında diğer sınıflar için ise ilk ders zili yarın çalacak.

Okullarda hazırlıklar tamamlanırken, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da okullara ulaştırıldı.

Bir diğer yandan, öğrenci güvenliği ile ilgili tedbirler de alındı.

İlk ara tatil 10 Kasım, ikincisi 5 Nisan'da

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili ise 10 Kasım’dan itibaren bir hafta sürecek.

Öğrenciler, ilk dönem karnelerini 19 Ocak Cuma günü alacak. Bir diğer yandan iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat’ta okullar yeniden açılacak.

İkinci sömestir yaklaşık 4 ay sürecek. 5 Nisan’da bir haftalık tatil olacak.

İlk ve orta dereceli okullar 14 Haziran’da kapanacak ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline çıkacak.