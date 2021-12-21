TL mevduatı düzenlemesinin ayrıntıları bugün belli olacak

Dövize endeksli TL mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntıları saat 14:00'te açıklanacak.

Türkiye'de döviz kurunda yaşanan dalgalı seyre karşı hükümet kanadından tedbirler için adımlar atılmaya başlandı.

Dün akşam kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurdu.

"TL'DEN DÖVİZE GEÇMEYE İHTİYAÇ KALMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu bu yeni düzenlemenin detayları ise bugün açıklanacak.

SAAT 14.00'TE

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerinin detaylarını bugün saat 14.00'te açıklanacağını duyurak "Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız.

BANKALAR GÜN İÇİNDE İŞLEMLERE BAŞLAYACAK

Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.