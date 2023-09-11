Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Ankara'da trafik oluştu Yaklaşık 20 milyon öğrenci için yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla İstanbul ve Ankara'da trafik durma noktasına geldi.

AA

Milyonlarca öğrenci için yeni yılın ilk zili çaldı...

2023-2024 eğitim yılı zilin çalmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yeni dönemin ilk günü.

Haftanın ilk günü çocuklarıyla okula gitmek isteyen aileler, okul servisleri ve işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar trafiğe sebep oldu.

Ankara'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da hayat durma noktasında gelirken trafikten etkilenen bir nokta da Ankara oldu.

Ankara'da bazı caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

Vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bunun ardından trafikte yer yer korna sesleri yükselirken birçok vatandaş da ulaşmak istediği noktaya geç kaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)