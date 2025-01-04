Yeni ehliyet alacaklar üzülecek: Direksiyon sınav ücretlerine zam geldi

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Ehliyet kursuna yazılacak kişilere kötü haber geldi...

Yeni yıl zam furyası ehliyet almak isteyenleri de etkiledi.

REKOR ARTIŞ YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı için yapılan düzenleme ile direksiyon sınav ücretlerine rekor artış yapıldı.

2024 yılında 750 TL olan direksiyon sınav ücreti, 2025’te 1350 TL’ye yükseldi.

İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci sınav ücreti ise dudak uçuklatan bir seviyeye çıkarak 4000 TL olarak belirlendi.

ÖNCEDEN YAZILARDAN DA FARKLAR ALINIYOR

Sürücü kursları, sınav harcını 2024’te ödeyip sınava girmeyen adaylardan yeni tarife üzerinden ek ödeme talep etmeye başladı.

Bu durum, ehliyet almak isteyen vatandaşları maddi açıdan daha da zor durumda bıraktı.

YÜZDE 60'A YAKIN ARTIŞ YAŞANDI

Özellikle ikinci sınav için belirlenen 4000 TL’lik ücret, 2024’teki 2500 TL’ye kıyasla yüzde 60’a yakın artışa denk geliyor.

"EHLİYET ALMAK ARTIK LÜKS"

Sürücü adayları, artan maliyetlerin ehliyet almayı lüks hale getirdiğini belirtiyor.

Vatandaşlar, sınav ücretlerinin yanı sıra kurs kayıt bedellerinin de her geçen yıl yükseldiğine dikkat çekiyor.

Kurs yetkilileri ise bu artışların Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tarifeler doğrultusunda uygulandığını ifade ediyor.