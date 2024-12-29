Yeni GAP eylem planı hazır: 570 bin kişiye istihdam sağlayacak

AA

Güneydoğu Anadolu Projesi'nde 5 yıllık yeni Eylem Planı devreye girdi.

2024-2028 yıllarını kapsayan plan kapsamında, tarımda ve sanayide dönüşüm hedefleniyor.

YENİ PROJELER DEVREYE ALINACAK

Ayrıca, sulama projelerinde enerji kayıpları azaltılacak, böylelikle çiftçinin maliyetleri azaltılacak, akıllı hassas tarım ve akıllı mera hayvancılık uygulamaları devreye girecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanlar, GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

"1 TRİLYON KAMU YATIRIM YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını belirterek, "Yeni dönem GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Özel sektör yatırımlarının da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Özel sektör yatırımlarıyla kamu yatırımları birleşecek ki topyekün bir kalkınma gerçekleşsin." değerlendirmesinde bulundu.

GAP Bölgesi'nde, 2002'de, 9 ilin ihracatının 689 milyon dolar olduğuna, bunun 2023'te 13,7 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Yılmaz, bölgenin ihracatının 20 kat arttığını vurguladı.

GAP Bölgesi'ndeki illerin toplam ihracattaki payının yüzde 1,9'dan yüzde 5,3'e yükseldiğini belirten Yılmaz, iş gücüne katılım oranının da arttığını ifade etti.

Yılmaz, 2004'te 1 milyon 299 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının 2023'e gelindiğinde, yaklaşık iki katına çıkarak, 2 milyon 421 bine yükseldiğini dile getirdi.

570 BİN 246 KİŞİYE İSTİHDAM

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yeni GAP Eylem Planı'nda bölge vizyonumuzun çerçevesini 5 öncelikli dönüşüm programıyla oluşturduk. Bunlardan ilki 214 milyar lira bütçeli sulama programı." dedi.

Yeni GAP Eylem Planı'yla 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağını söyleyen Bakan Kacır, "Toplamda 198 projeye 2024-2028 yılları arasında toplam 496 milyar lira kaynak aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Kacır, GAP Bölgesi'ni ülkenin gıda ambarı haline getirdiklerini ifade ederek, çiftçilerin, tarlada ilave donanıma ihtiyaç duymadan doğru hasat tarihini, kullanmaları gereken gübre miktarlarını belirleyebilmelerine imkan tanıyan yerli ve milli yazılım "GAP Hassas"ı hayata geçirdiklerini dile getirdi.

9 İLİ KAPSIYOR

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Şanlıurfa'da GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, GAP'ın, Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği ve Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yer aldığı 9 ili kapsadığını belirtti.