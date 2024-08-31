Yeni gelişme: Narin Güran'ın annesi gözaltında Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Amcadan sonra anne Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Aramalar 11'nci günde de sürerken, Güran'dan tek bir ize bile rastlanılmadı. Ancak, gözaltılar devam ediyor.

AMCA VE ANNE GÖZALTINDA

Arama çalışmaları hem havadan hem de karadan hummalı bir şekilde devam ederken, soruşturma kapsamında bir gözaltı gerçekleşti.

Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G gözaltına alındı. Amca Güran'ın gözaltından sonra Narin'in annesi Yüksel Güran da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

ANNE BABA VE AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Son olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aile bireyleri çapraz sorguya alınmış ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından anne, baba ve ağabey serbest bırakılmıştı.

ISIYA DUYARLI HELİKOPTERLER GETİRİLDİ

Diyarbakır'da kaybolan Narin'in bulunabilmesi tüm imkanlar seferber edildi. 11. günde bölgeye ısıya duyarlı helikopterler, insansız hava araçları ve su altı arama kurtarma ekipleri getirildi.

TEK BİR İZ YOK

Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından 7-8 metre derinliği bulunan kuyularda arama yapılıyor ancak bir sonuç çıkmadı.

"BU KARALAMA NİYE?"

İfadeler ve gözaltına alınmalara ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan baba Arif Güran, bunlar gözaltı değil, sadece ifade için bizi çağrılma olduğunu söyledi.

“Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” diyen Güran, “Hepimizin niyeti kızımın bulunmasıdır. Oğlum suçluysa, ben suçluysam bu devletin bileceği bir şey. Bizde insanlar gibi bekliyoruz. Oğlum içinde öyle dediler. Diş Narin’in çıkmış dediler, yalandır. Bugün valilik ne açıklama yaparsa doğrudur. Sosyal medyada başka yerde ne haber çıkarsa yalandır, iftira atıyorlar. Anne ifadeye gitmedi, rahatsızdı, hastaneye gitti” dedi.

“Köyün muhtarıdır gidip ifade veremez mi, ya da gidip başkası için gidemez mi, kendi ifadesi için gidemez mi?” diye açıklama da bulunan Güran, “Valiliğin yaptığı açıklamada yalan diyemem. Bizde sizin gibi bekliyoruz. Zaten uyuyamıyoruz, içemiyoruz. Aklımız başımız da değil, sosyal medyadan bizi incitmeyin. İfadeye çağrılabiliriz bu doğal bir şey. Perişan olduk. Bir de bu tür haberleri görünce. Şu an telefon kullanamıyoruz, ayıptır. Biz buradayız. Geçen gün biraz rahatsızdım hastaneye gittim, babası kalp krizi geçirmiş dediler. Bunun gibi nice şeyler. Gereken ne ise devlet zaten yapıyor” ifadelerini kullandı.