Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı yakından tanıyalım Kritik YAŞ toplantısı sonrası Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Metin Gürak, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla bölge halkının takdirini topladı.

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi bugün gerçekleştirilen YAŞ toplantısında belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan şura toplantısı sonucu Genelkurmay Başkanlığı'na 2.Ordu Komutanı Metin Gürak getirildi.

Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla tüm kamuoyundan takdir toplamıştı.

Deprem sürecinde 2. Ordu Komutanlığı görevinde bulundu

Metin Gürak, merkezi Malatya'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı görevindeyken deprem felaketiyle karşılamıştı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ilk deprem olan saat 04.17’deki 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak’ın, ordu lojmanlarındaki konutundan acil çıkış yaparak yaklaşık yarım saat sonra göreve başladığı bildirildi.

Vatandaşları kışlaya alın talimatı verdi

Gürak Paşa’nın kışlaya giriş yaparken çevrede evlerinden çıkarak dışarıda kar yağışı ve soğukta bekleyen vatandaşları görünce, İnönü Kışlası’na alınması talimatını verdiği ortaya çıktı.

Hasta vatandaşlar ile birlikte kadın-yaşlı çocuk ve gençler, Gürak’ın makamının da bulunduğu bina dahil kışla içerisinde müsait olan tüm alanlara alınarak çorba ve çay ikramı yapıldı.

Karargahın bahçesinde çadırlar kurularak vatandaşlar buralarda da misafir edildi.

"Herkes gelebilir"

Depremden sonra Malatya’daki askeri kışlalarda görev yapan askeri personel acil göreve çağrıldı.

Askeri personele, "Ailelerinizi kışlaya getirebilirsiniz. Eğer gelmek isterlerse sivil komşularınızı ve ailelerini de kışlaya misafir olarak getirebilirsiniz." talimatı verildi.

Askeri personellerle birlikte çok sayıda sivil vatandaş Altay ve Çakmak Kışlaları’nda asker aileleri ile birlikte misafir edildi.

Paniği önledi

Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye’deki bölücü terör örgütlerine yönelik tüm operasyonlarından sorumlu olan 2. Ordu Komutanı, 6 Şubat’ta saat 13.24’te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme makamında yakalandı.

Gürak, kendisini dışarı çıkartmak isteyen korumalarına, ana karargahta misafir edilen vatandaşları hatırlatarak, "Hayır, ben buradan çıkarsam oluşacak panikte dışarıdaki yaşlı ve hasta vatandaşlar var, onlar ezilme yaşarlar." diyerek makamında kaldığı ve daha sonra dışarı çıktığı öğrenildi.

2. Ordu Komutanlığı'nın bölgede konuşlu birlikleri saat 05.45’ten itibaren enkaz bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarına başladı ve çok sayıda vatandaşı enkaz altından sağ olarak çıkartmayı başardı.