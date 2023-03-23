Bayilerde sıfır araç kalmadı: İkinci el piyasası hareketlendi Bayilerden sıfır araç tedarikinin zor olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirdi. İkinci ele olan talep de fiyatları artırdı.

İHA

Bayilerde sıfır otomobillerin kısıtlı olması alıcıları ikinci el otomobile yönlendirdi. Araç almak isteyen vatandaşlar bayilerde araç bulamayınca ikinci el otomobil pazarı hareketlendi.

Yoğun talep fiyatlara da yükseliş olarak yansıdı. Galericiler sattıkları aracı tekrar aynı fiyata satamadıklarını belirtti.

Galericiler, yerli otomobil TOGG’un seri üretime geçtiğinde piyasaları etkileyebileceğini ifade ediyor.

"Sattığımız aracı yerine koyma konusunda sorunlar yaşıyoruz"

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik olduğunu söyleyen galerici Gökhan Ardeşen, ‘’İkinci el otomobillere talep yüksek. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Sattığımız aracı yerine koyma konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bayram öncesi ve bahar ayları öncesi de fiyatlar yükseliyor. Bayilerde sıfır araç bulunmuyor, ileriki tarihe teslimat tarihi veriliyor. Bu süreçte de fiyatlar yükseliyor. Talebin bayilerde karşılanamaması nedeniyle de ikinci el otomobil pazarında hareketlilik yaşıyoruz." diye konuştu.

Yerli otomobil TOGG’un geçtiğimiz günlerde fiyatı belli oldu ve ön siparişe açıldı. TOGG’un otomobil piyasasına etkisi ise henüz görülmedi.

"Seri üretime geçtiğinde otomobil piyasalarında fiyatların düşmesine etki edecektir"

Galericiler kısa vadede bir etki beklenmediğini söyledi. Galerici Gökhan Ardeşen, ‘’Yerli otomobil TOGG’un seri üretime geçmesini heyecanla bekliyoruz. Seri üretime geçtiğinde otomobil piyasalarında fiyatların da düşmesine etki edecektir. Şu an henüz ön sipariş döneminde ise kısa vadede otomobil fiyatlarına etki etmesini beklemiyoruz’.’ dedi.