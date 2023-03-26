ANKA İHA, milli baz istasyonu ULAK 4,5G ile uçtu Milli baz istasyonu Ulak, milli İHA ANKA üzerinden ilk kez 4.5G hizmeti verdi. Buna göre yerli ve milli ULAK 4,5G baz istasyonu, Anka insansız hava aracına (İHA) entegre eden proje kapsamında, ilk test uçuşu ile sesli ve görüntülü ilk haberleşmesini gerçekleştirdi.

İHA

Türkiye, yerli üretimde bir yeni ürününe daha kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Ulak ve TUSAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışma ile ANKA İHA platformuna yerli ve milli 'Ulak 4.5G Baz İstasyonu' pod içerisinde entegre edildi ve ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

İlk test uçuşu yapıldı

Ulak, Turkcell ve Türk Telekom ortak çalışması ile Türksat uydusu aracılığıyla operatör networkü üzerinden ses (VoLTE), video ve data aktarımı başarı ile sağlandı. ANKA İHA platformuna entegre Ulak 4.5G baz istasyonu testlerde alçak ve orta irtifada kesintisiz 4.5G mobil haberleşme imkanı sundu.

Baz istasyonunun yüksek irtifa testleri ise devam ediyor. Projede anten NETA firması, elektronik birimler ise NETAŞ ve UDEA firmaları tarafından sağlandı.

Sivil, kamu ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlandı

İHA’ların kanat altına entegre edilen baz istasyonları sivil, kamu ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlandı.

Hayata geçirilen bu proje ile afet veya acil durumlarda iletişim mahrumiyeti olan bölgelerle koordinasyon sağlanıp, hızlı şekilde tedbir alınabilecek.

Baz istasyonu olarak da kullanılacak

Acil durumlarda istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetlerinin yanı sıra Ulak 4.5G çözümü, baz istasyonu olarak da kullanılacak.

IHA 4.5G sistemi sadece bir operatöre değil, tıpkı Evrensel Projesi’ndeki gibi tek baz istasyonu ile aynı anda 3 operatöre de hizmet verebilecek kabiliyete sahip.