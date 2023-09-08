Yeni haftada Türkiye sonbaharı hissedecek! Sıcaklıklar düşüyor, yağmur bekleniyor... Yurt genelinde önümüzdeki hafta boyunca sonbaharın etkileri hissedilmeye devam edecek. İstanbul'da sıcaklıkların 25-26 derecede seyretmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...

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Türkiye yaz mevsiminin etkisinden çıkıyor...

Sezon boyunca aşırı sıcaklıkların etkili olduğu yurtta, rekor dahi kırıldı.

Bunaltıcı yaz sezonunun ardından, eylül ayına girilmesiyle sonbahar mevsimi etkisini hissettirmeye başladı.

İstanbul sele teslim oldu

Öyle ki geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağış kentleri olumsuz etkiledi.

Avrupa Yakası'nda birçok semt sağanak yağmura teslim oldu. Vatandaşlar selin etkileri ile mücadele ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu raporu geldi.

Sıcaklıklar düşüyor

Buna göre yurt genelinde sonbaharın etkileri hissedilmeye başlanacak. Giderek düşmeye başlayan hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta da sürecek.

Öyle ki pazartesi gününün İstanbul'da haftanın en soğuk günü olması bekleniyor. Pazar günü semt semt yağmur geçişleri olması da tahmin ediliyor.

İl il hava durumu

Ankara'da ise 2-3 ilçede yağmur geçişi olabilir. Sıcaklık ise 27 dereceye düşecek.

İç Anadolu'da Sivas, Kayseri biraz kapalı, Eskişehir'de yerel yağmur var. Eskişehir 25, Konya 28, Kayseri 29 derece. Gece ise Kayseri 11 dereceye iniyor.

Ege'nin Afyon, Denizli civarında, Pazar günü Muğla'da yine yağış var. Manisa çevresinde poyraz kuvvetli ve serin esiyor. Denizli 34, Manisa 32, Afyon 28, Bodrum açık 34 derece olacak.

Akdeniz sahillerinde sıcaklık hala 35 derece civarında hissediliyor, Isparta ve Burdur'da gök gürültülü yağış var. Pazar Adana, Hatay, Mersin kesimi de yağış alacak. Güneydoğu'da Gaziantep 35, Diyarbakir 36 derece, Pazar günü sıcaklıklar düşmeye başlayacak.

Karadeniz'de Bolu da yağış var. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin hattında ise yağmur daha şiddetli ve uzun süreli yağacağından, dere taşkınlaırna karşı tedbirli olunmalı. Bolu 24, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 24, Malatya 31 dereceye geriliyor. Erzurum, Kars, Ağrı kesiminde şiddetli yağmur bekleniyor.