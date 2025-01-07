Yeni İHA'lar yurt içi göreve başlamaya hazırlanıyor

AA

Türkiye, savunma sanayii alanında başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor..

Savunma sanayii alanında özellikle öne çıkan İHA'lar kritik görevlerde yer alıyor.

Bu kapsamda yeni İHA'lar, 2025 yılı içerisinde yurt içinde göreve başlamaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalar, Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan'dan geldi.

6 BÜYÜK PROJE

Yaptığı açıklamada Mercan, İHA'larla ilgili yenilikçi ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarına, akıllı batarya sistemlerine yönelik olumlu gelişmelerle de eş zamanlı olarak 2011 yılında başladıklarını söyledi.

ASELSAN'la sahada operasyonel kabiliyetleri geliştirecek, stratejik avantajlar sağlayacak ürünlerle ilgili başarılı çalışmalar ortaya koyduklarını anlatan Mercan, döner kanatlı dikey iniş-kalkış yapabilen İHA’ları ayrı bir iş kolu olarak ele alıp, DASAL’ı kurduklarını ifade etti.

Mercan, tamamladıklarının yanında devam eden 6 büyük projeleri bulunduğunu söyledi.

"ÖZELLİKLE ORTA DOĞU, UZAK DOĞU ASYA VE GÜNEY AMERİKA PAZARINDA DA OLDUKÇA RAĞBET GÖREN BİR ÜRÜN"

Bunlardan 75 kilogram taşıma kapasitesine sahip PUHU 75 Kargo İHA’nın (PUHU C75) ön kabulünü gerçekleştirdiklerini ve envantere katmaya hazırlandıklarını dile getiren Mercan, MİKON (PEREGRINE) adını verdikleri, üzerinde patlayıcı ünite olan mikro sınıf İHA geliştirme projesini de yakın zamanda tamamladıklarını ve seri üretim fazına geçtiğini kaydetti.

Mercan, devamında şu sözleri sarf etti:

Bu yalnızca Türk savunma sanayisi tarafından değil, temasta bulunduğumuz özellikle Orta Doğu, Uzak Doğu Asya ve Güney Amerika pazarında da oldukça rağbet gören bir ürün. Bu konuyla ilgili yurt dışına yapmış olduğumuz bazı ihracatlarımız da oldu. Gelecek dönem için ilave satışları gündeme getirecek temaslarımız da devam ediyor.

"ZIRHLI ARACA ENTEGRE DRONE PROJEMİZ VAR"

Anti-dron çözümleri kapsamında "drone avlayan drone" (FALCON-DAD) olarak da nitelenen, envanterdeki radar altyapısını kullanarak gelen tehdit dronların sınıflandırılmasına, çeşitli tipteki hava araçlarıyla olası saldırı veya tehlikenin önlenmesine yönelik bir kurgu üzerinde çalıştıklarını anlatan Mercan, şöyle konuştu:

Bu projede de sistem seviyesindeki tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belli ön çalışma ve testler sonrasında da artık nihai kabule hazır hale geldik. Benzer şekilde zırhlı araca entegre dron projemiz var. Orada da zırhlı araçların üzerinde araçlar hareket halindeyken iniş-kalkış yapabilecek. Bir konvoy görevinde konvoyun belki 3 ila 5 kilometre ötesinde uçup güvenlik açısından konvoya geri bildirim yapacak. Üzerinde otomatik batarya değiştirme sistemlerinin de yer aldığı, dolayısıyla 24 saatlik kesintisiz operasyon imkanı sunan özel bir çözüm. Bu çözümde de yine ön kabul ve test çalışmalarını tamamladık. Artık nihai kabul aşamasındayız. Bu iki projeyi 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak envantere katmak istiyoruz.

"ASELSAN'LA DAHA YENİLİKÇİ İHA ÇÖZÜMLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIMIZ OLDU"

Yürüttükleri projelerin Savunma Sanayii Başkanlığı ve yurt dışı satışlardan oluştuğuna değinen Mercan, şu ifadelerde bulundu:

ASELSAN'la daha büyük kurgularda, daha yenilikçi İHA çözümlerini içeren, sistem bazında daha geniş projelere yönelik çalışmalarımız oldu. Bunlarla ilgili faaliyetlerimiz yine iki şirketin birlikte çalışması şeklinde devam ediyor olacak 2025 yılı ve ötesinde. Halihazırda yapmış olduğumuz anlaşmalar var.

Sektörde bugüne kadar elde ettikleri birikimlerle daha yenilikçi, kabiliyet arttırıcı ilave ürün ve sistem çözümleri üzerinde durduklarını dile getiren Mercan, "Bu kapsamda Altınay Savunma Teknolojileri olarak da DASAL ile hava araçlarından daha yenilikçi komple çözümler, özellikle tesis güvenliğine yönelik olmak üzere nasıl değişik komple çözümler üretebileceğimiz konusunda işbirliği halindeyiz." ifadesinde bulundu.