Yeni iş fırsatı! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 11 bin 455 personel alınacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık ailesinin büyüyeceğini belirterek, 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Verilen bilgiler arasında eleman alımının yapılacağı adresler ve tarihler de paylaşıldı.

AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençleri ve sporcuları merkeze alan çalışmaları yürütürken destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve psikolog alımı için duyuruda bulundu.

Bakanlık, merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru adresleri

Verilen bilgilere göre, adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Ayrıca başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden de elektronik ortamda gerçekleştirecek.



Başvuru tarihleri

Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül'te yapılacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türkiye'nin dört bir yanında tesis yapıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: