Yeni kamikaze drone SAGAN tehditleri avlayacak Türk savunma sanayii bünyesinde insansız hava araçları sınıfından geliştirilen çözümlere FPV drone SAGAN eklendi. SAGAN, ismini aldığı sessiz, hızlı, keskin gözlem yeteneklerine sahip kuşun özelliklerini modern muharebe sahasına taşıyacak.

AA

Güncel ihtiyaçlar ve ortaya çıkan yeni tehditler, savunma sanayiinde yeni çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor.

Sağladığı faydalar yanında önemli bir tehdide de dönüşen drone'lar, güvenlik güçleri ve bu alanda teknoloji geliştiren savunma sanayii profesyonellerinin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Yeni bir çözüme imza atıldı

Türk savunma sanayii bünyesinde kurulan iş birliği ile bu alanda yeni bir çözüme imza atıldı.

Drone temelli çözümler üzerinde çalışan, Türkiye’nin ilk silahlı drone'u SONGAR’ı geliştiren ASISGUARD, KZ Mekatronik ile bir dizi yeteneğe sahip FPV drone oluşturdu.

Doğa ile çağdaş mühendisliğin birleşimi

Pilotun drone'u gözünün önünde hissettiği veya gördüğü FPV'ler son dönemde hem saldırı hem de önleme amacıyla savunma ve güvenlik alanında sıklıkla görünür hale geldi.

Gökyüzünün derinliklerinde süzülen keskin bakışlı sağan kuşundan ilham alan ASISGUARD'ın yeni FPV drone'u SAGAN, doğa ile çağdaş mühendisliğin birleşimi olarak ortaya çıktı.

SAGAN, ASISGUARD'ın sınırları aşma arzusu ve keşif tutkusunun modern bir yansımasını yansıtıyor.

Gizlilikle operasyon yürütebiliyor

SAGAN FPV drone'u, yüksek dayanıklılığı ve hızı sayesinde en zorlu koşullarda güvenilir performansla görev yapıyor.

Sessiz uçuş kabiliyeti ve düşük radar izi ile düşman savunmalarını aşarak gizlilikle operasyon yürütebilme yeteneğine sahip bulunuyor.

Operasyonlarda fark yaratıyor

SAGAN FPV drone'u, güvenlik güçlerine hem karada hem de havada üstünlük sağlıyor. Sağan kuşunun efsanevi özelliklerini modern savaş sahasına taşıyan SAGAN FPV, 1300 grama kadar faydalı yük kapasitesi ve 25 dakikadan uzun uçuş süresi ile kurulum gerektirmeden hava-hava ve hava-kara operasyonlarında fark yaratıyor.

SAGAN'ın yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, drone'nun kullanıcılarına geniş bir perspektif sunarak stratejik keşif ve gözetim görevlerinde önemli katkı veriyor.

Tehdit içeren drone'u etkisiz hale getirebilecek

ASISGUARD ve KZ Mekatronik iş birliği ile yetenekleri artırılan SAGAN, gerektiğinde üzerindeki patlayıcı ile bir kamikaze drone'a dönüşüp tehdit içeren drone'u etkisizleştirmekte kullanılabilecek, mağara gibi tehlike seviyesi yüksek kapalı alanlarda gözetleme ve önleme görevlerini yapabilecek.

Türk savunma sanayii bünyesindeki İki şirketin mühendisleri tarafından yürütülen çalışmaların sonuçlar son olarak sahada testlerinde de başarısını ortaya koydu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)