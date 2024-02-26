Yeni keşifler yolda: Bir şehirde daha petrol aranıyor Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak, Siirt ve Van’dan sonra bu kez de Diyarbakır’da petrol arayacak. Tespit kuyuları için yerler belirlenirken çalışmalara başlandı.

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Enerjide dışa bağımlılığı azaltmakta kararlı olan Türkiye, yurdun çeşitli bölgelerinde sondaj faaliyetleri yapmaya başladı.

Karadeniz'de doğalgaz arama ve üretim çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler neticesinde 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapıldı.

Doğalgaz keşfiyle ilgili çalışmalar hız kesmeden sürerken bu kez de güzel haber Şırnak'tan geldi.

Bu kapsamda Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyuları'nda petrol keşfi yapıldı.

TPAO, Diyarbakır'da da petrol arayacak

Üretim kapasitesinin günlük yaklaşık 35 bin varile yaklaştığı Gabar'da, iki kuyuda 2024 yılı sonuna kadar ise hedef günlük 100 bin varil.

Bir yanda doğalgaz bir yanda ise petrol keşifleriyle ilgili çalışmalar sürerken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yeni bir hamle geldi.

TPAO; Şırnak, Siirt ve Van’dan sonra bu kez de Diyarbakır’da petrol arayacak.

Tespit kuyuları için yerler belirlendi ve hızlıca bir sonraki aşamaya geçildi.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Çıkar Bozçalı köyü sınırları içerisindeki 50 bin metrekarelik alanda, Döner Sondaj tekniği ile Dikmencik-1 tespit kuyusu açılacak.

9 milyon lira bedelli projeyle ham petrol rezerv varlığının tespit edilmesi amaçlanıyor.

710 milyar metreküplük keşif

Öte yandan Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.

Ülkenin ilk milli sondaj gemisi unvanını taşıyan Fatih, 2017'de filoya katılmasının ardından Karadeniz'de son yıllarda yaptığı sondajlarla 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi, yeni müjdeler için arama faaliyetlerine Sakarya açıklarında devam ediyor.

Fatih gemisinden sonra 2018'de envantere katılan Yavuz sondaj gemisi de Sakarya açıklarında çalışmalarını yürütüyor.

Ülkenin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı. Halihazırda, Zonguldak açıklarında Türkali-9 kuyusu yakınlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Öte yandan, Abdülhamid Han ise Akdeniz'de Antalya açıklarında çalışıyor.

Zonguldak'ta göreve hazır

Deniz araştırma, arama ve işletme ruhsat alanlarında sismik veri toplama projeleri kapsamında çalışmalarını yürüten Barbaros Hayreddin Paşa Trabzon'da, Oruç Reis sismik gemisi de Zonguldak'ta göreve hazır şekilde bekliyor.

Türkiye'nin denizlerini karış karış tarayan söz konusu filonun, önümüzdeki yıllarda yeni gemilerle büyütülmesi hedefleniyor.