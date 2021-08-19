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Yeni kısıtlamalar gelir mi? Gözler Kabine kararlarında..

Yeni kısıtlamalar gelir mi? Gözler Kabine kararlarında..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki defa ertelenen Kabine toplantısını bugün gerçekleştirdi. Bunun akabinde, "Yeni kısıtlamalar gelir mi?" sorusu için gözler Erdoğan'a çevrildi.