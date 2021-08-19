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- Yeni kısıtlamalar gelir mi? Gözler Kabine kararlarında..
Yeni kısıtlamalar gelir mi? Gözler Kabine kararlarında..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki defa ertelenen Kabine toplantısını bugün gerçekleştirdi. Bunun akabinde, "Yeni kısıtlamalar gelir mi?" sorusu için gözler Erdoğan'a çevrildi.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 19:27
- Güncelleme : 19.08.2021 - 19:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısını yangın ve sel nedeniyle ertelemişti.
Bakanların bölgede olmasından dolayı iki kez ertelenen Kabine, bugün yapıldı.
Kabine sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, artan vaka sayıları ise gündemde.
Vatandaşlar yeniden bir kısıtlama olup olmayacağını merak ederken, "Yeni kısıtlamalar gelir mi? Hangi karar alındı?" sorularını gündeme getirdi.
Peki, "Yeni kısıtlamalar gelir mi?"
YENİ KISITLAMALAR GELİR Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın "vaka sayılarına ilişkin" yapacağı açıklama haberimizde yer alacaktır.