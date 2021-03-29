Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin güncellenen yeni koronavirüs risk haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir 'çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

İllerdeki vaka sayılarının artışı göz önünde bulundurularak alınan tedbirlerde koronavirüs risk haritası da güncellendi.

58 İL, ÇOK YÜKSEK RİSK KATEGORİSİNDE

Kırmızı kategoride bulunan çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e çıkarken, bu şehirlerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KIRMIZIYA DÖNDÜ

Paylaşılan haritaya göre İstanbul, Ankara ve İzmir kırmızıya döndü.

Türkiye genelinde ise Şırnak dışında mavi il kalmadı.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Türkiye'nin güncellenen koronavirüs risk haritasında illerin renklere göre yeni dağılımı şöyle:

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Orta ve yüksek riskli illerin dışında kalan 58 il iste çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı.

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"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 80'İNİ TEMSİL EDEN ŞEHİRLER KIRMIZI KATEGORİDE"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, güncellenen koronavirüs risk haritasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir."



