Yeni koronavirüs tedbirleri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Yeni koronavirüs tedbirleri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni koronavirüs tedbirlerini açıklaması bekleniyor.

Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'de günlük yeni koronavirüs vaka sayısı 30 bin seviyesinde.

Virüsün hızla yayılıyor olması yeni tedbirlerin alınmasını da gündeme getirdi.

Konunun kabine toplantısında gündeme geleceği öğrenildi.

Kabine toplantısı öncesi Türk yetkililere dayandırılan bir haber geçen Reuters, yeni koronavirüse tedbirlerinin alınacağını ifade etti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Kabine toplantısının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Gözler Beştepe'ye çevrildi.

HAFTA SONU YASAĞI GENİŞLEYECEK

Kabine toplantısından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi yönünde bir kararın çıkması yönünde beklenti var.