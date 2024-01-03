Yeni mesajlar ortaya çıktı! Arda Turan eşine çanta almak için Seçil Erzan'dan para istedi Futbol ve iş dünyasındaki birçok ismi yüksek kâr vaadiyle dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın kırık telefonundaki mesajlara ulaşıldı. Erzan'ın Arda Turan'a, "Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım" demesi dikkat çekti.

DHA

Denizbank'ın Florya şubesinde müdür olarak görev yapan Seçil Erzan'a ilişkin her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Erzan'ın beyaz kırık telefonu ve bir sim kartının incelenmesi sonucunda yapılan çözümlemelere ilişkin rapor tamamlandı.

Bilirkişi raporunda, Erzan ile Selçuk İnan arasında çok az sayıda mesajlaştığı görülürken Emre Belözoğlu ile ise herhangi bir mesajlaşmada bulunmadığı belirlendi.

Öte yandan Erzan'ın, Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile ise mesajlaşmalarının olduğu ancak dava konusuyla alakalı olmadığı ifade edildi.

"Futbolcular canımızı yerler Seçil"

Rapora Arda Turan ve Terim'in eşi Fulya Terim ile Seçil Erzan arasında geçen konuşmalar yer aldı.

İşte yeni ortaya çıkan o mesajlar...

Arda Turan; Hiç müşterimiz yok mu bunu koyacak mesela buna iyi bir şey verelim.

Seçil Erzan; Sen mi konuşacaksın?

Arda Turan; Senin varsa tanıdığın ve bu işlemi yaptırdığımız daha önce.

Seçil Erzan; Düşünüyorum.

Arda Turan; Bir iki kişiye sordum nakitleri yok.

Arda Turan; Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor.

Seçil Erzan; Pazartesiye kadar birinden bulmaya çalışmak.

Arda Turan; Pazartesi de olmaz onun işi.

Seçil Erzan; Öyle mi demişler?

Arda Turan; Seçil'im bunlar o işleri yapamazlar 3 bile mucize.

Seçil Erzan; Doğru söylüyorsun.

Seçil Erzan; Biz şimdi başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık.

Arda Turan; Yok sana sormadan demiyorum, ama bunu sordu zaten Emre.

Seçil Erzan; Sabri ile aran nasıl, ben samimiyim onunla.

Arda Turan; Futbolcular olmaz Seçil'im bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor. Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye varsa onda.

Seçil Erzan; Var mı onu bilmiyorum.

Arda Turan; Yoktur o kadar.

Seçil Erzan; Bence de. Yaparsa H. Balta yapar en aklı başında.

Arda Turan; Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapacağız 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.

"Sen benim ölene kadar canım kanımsın"

Arda Turan'ın mesajlaşmaların devamında para istemek için arayabileceği tüm kişileri aradığını söylediği, Erzan'ın ise birkaç yere sorduğunu, haber beklediğini söyleyen mesajla cevap verdiği görüldü.

Konuşmaların devamında ise;

Arda Turan; 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?

Seçil Erzan; Net hepsi belli olsun aldırtacağım.

Arda Turan; Allah büyük sende okeyse bende buraları okeyleyeceğim.

Seçil Erzan; Okey canım.

Arda Turan; Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.

Seçil Erzan; Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.

Arda Turan; Canımsın inşallah iyi olacak her şey.

Eşi Aslıhan'a çanta almak için para istedi

Şeklinde Arda ve Seçil Erzan arasında konuşmaların geçtiği tespit edildi. Arda Turan'ın eşine çanta almak için Erzan'a, "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. Çıkınca ararsan sevinirim." şeklinde mesajlar attığı belirlendi.

Seçil Erzan'ın Turan'a çantayı alıp almadığını sorması üzerine Turan'ın çantayı aldığı ve sonrasında limitinin kalmadığına dair mesaj attığı görüldü.

Arda Turan: "Çevremin gözünde küçük düştüm"

Arda Turan'ın mesajlaşmaların devamında, 2023 Şubat ayının sonuyla birlikte Seçil Erzan'dan ödemeler istemesine rağmen Erzan'ın ödeme yapamadığı ve Turan'ı sürekli oyaladığı, Arda Turan'ın ise Mart 2023'ün ilk haftası, Seçil Erzan'a ödeme yapması konusunda güveninin kalmadığını mesaj atarak belirttiği görülüyor.

Seçil Erzan'ın ise ısrarla Turan'a ödeme yapacağını biraz sabretmesi konusunda mesajlar attığı görülüyor. Arda Turan ise bu mesajlara artık inanmadığını, ailesine ve çevresindeki kişilere ödemeler konusunda sözler verdiğini ve bu sözleri yerine getiremediği için çevresindekilerin gözünde çok düştüğünü ifade ettiği görülüyor. Turan ve Seçil Erzan arasında geçen mesajların devamı şöyle;

Arda Turan; Seçil o para 5 e kadar gelsin, o kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun, pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih Hoca'yla konuşacağım.

Seçil Erzan; Seni oyalamıyorum.

Arda Turan; Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu'dayım deyip Fatih Hoca'dan imza alıyorsun…

Arda Turan; Beni rezil ettin, çarşamba benim için sondu.

Seçil Erzan; Hala sözümün arkasındayım.

Arda Turan; Bu akşam o para gelmeyecek.

Seçil Erzan; Gelmezse birlikte gideriz.

Arda Turan; Bizi oyaladın.

Seçil Erzan; Arda oyalamadım.

"Kayışımı kopardın Seçil"

Arda Turan; Salak yerine koydun, bu akşam bu iş olmasın bakalım ne olacak. Ben 1 aydır uyku uyuyamıyorum. Benim uyuyamadığım yerde kimseyi uyutmayacağım. Çocuklarımın üzerine yemin ettim. Hadi bakalım. Benim kayışımı kopardın bakalım ne oluyor.

Seçil Erzan; Koparma ne olur koparma, olmuş işi bozma…

Seçil Erzan; Kayış koparma.

Arda Turan; Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Bakmadan, karşılığına bak, soktun çıkardın.

Seçil Erzan; Ben senin tüm sözlerini yerine getireceğim getiremezsem ben kendimi öldüreceğim.

Arda Turan; Ne zaman çıkıyor para, ben saat istiyorum. Bugün o para gelecek Seçil ben o kadar söylüyorum. O adama parayı götüreceğim ben. Seni utanmaz bizi oyalarsın he.

Seçil Erzan; Yakma 2 evladın var.

Arda Turan; Bana hemen bu işin sorumlusunu kim onun nosunu atıyorsun, seni yalancı.

Seçil Erzan; Benim tek sorumlusu.

Arda Turan; Gece geliyorum benim param nerede?

Seçil Erzan; Beni yakma, gel tamam.

Arda Turan; Benim paramı ne yaptın, sen kimi oyalıyorsun, Hakan Ateş'le konuşacağım.

Seçil Erzan; Oyalamıyorum, Allah belamı versin oyalamıyorum.

Fulya Terim ile mesajlara da ulaşıldı

Öte yandan bilirkişi raporunda Seçil Erzan'ın Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ile de mesajlaşmaları ortaya çıktı. Fulya Terim ve Erzan arasında geçen mesajlar ise şöyle;

Fulya Terim; Sayın FULYA ADALET TERIM, 24.01.2023 tarihinde 1 adet 16.000,00 USD tutarında Döviz Satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil'cim selam böyle bir mesaj geldi.

Seçil Erzan; Sizin hesabına gönderttim Fulya Hanım arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir.

Fulya Terim; Hahahahahahahaha

Seçil Ezan; Nur abla ile bir konu görüştüm sizinle bugün konuşacak eğer onu yapabilirsek çok çok yüklü bir şeyi almış olacağız.

Fulya Terim; Okey konuşurum ben.

Seçil Erzan; Nasıl yaparız bilmiyorum ama sizden başkası da yapamaz.

Fulya Terim; Tamam canım Nur geliyor konuşuruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)