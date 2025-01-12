Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri açıklandı

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Vatandaşların merakla beklediği köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretlerindeki değişiklikler belli oldu.

OSMANGAZİ 795 LİRA

Buna göre;

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL,

Osmangazi Köprüsü 795 TL,

1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL,



Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.

ESKİ ÜCRETLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 33 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL

Osmangazi Köprüsü: 555 TL

İstanbul – Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL

İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil: 1370

TARİFELERE FARKLI ZAM ORANLARI

Köprü geçiş ücretlerine yapılan zamlarla birlikte farklı oranlar dikkat çekti.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş ücreti yüzde 15 oranında artarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bu artış yüzde 42’ye ulaştı.

Osmangazi Köprüsü’nde zam oranı yüzde 42.3 olarak belirlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yüzde 42’lik bir artış gördü.

Öte yandan, Çanakkale Köprüsü’nde yapılan zam diğerlerine kıyasla daha düşük tutuldu ve yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.