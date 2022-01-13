Yeni ÖTV düzenlenmesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?

Yeni ÖTV düzenlenmesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?

Otomotivde sıfır araçlar için alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah limitleri değiştirildi. Peki, Yeni ÖTV düzenlenmesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?

Otomobiller için uzun zamandır beklenen ÖTV matrah güncellemesi, Resmi Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu karar bazı araçlara ÖTV indirimi olarak yansırken, vatandaşlar yeni güncelleme sonrası oluşan fiyatları araştırmaya başladı.

Güncellenen ÖTV kararı sonrası ilk rakamlar ortaya çıkarken, "Yeni ÖTV düzenlenmesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Yeni ÖTV düzenlenmesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim bekleniyor? İşte yanıtı....

YENİ ÖTV DİLİMLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; motor 1600 santimetreküp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

ÖTV Matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi.

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

OTOMOBİL FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Daha önceki düzende, yüzde 50'lik ÖTV oranı uygulanan otomobillerin yüzde 80'lik dilime geçmesiyle birlikte fiyata ciddi oranda zam geliyordu. Şimdi ise yüzde 50'lik dilimdeki bir otomobil, yüzde 60'lık dilime geçecek ve sert fiyat yükselişleri olmayacak.