Yeni reform paketinin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yeni reform paketinde neler var? İşte detaylar...

Yeni reform paketine ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısındaki konuşmasında reformlarla ilgili hazırlıkların büyük ölçüde şekillendiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "İfade, örgütlenme ve din özgürlüğünün korunması konularında ciddi düzenlemeler var" diyerek 128 kanunda değişiklik öngören yargı reform paketinin neleri kapsadığını aktardı.

Açıklama sonrası yeni reform paketinin detayları ise sıkça araştırılan konular arasında yer almaya başladı.

Peki, yeni reform paketinde neler var? 2021 Yargı reformu paketi neleri kapsıyor?

YENİ REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hukuk ve ekonomi alanında düzenlemeler içeren yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan'ın söylediklerine göre; paket, çocuktan gence, hayvan haklarından kadın haklarına, fikir özgürlüğünden medya özgürlüğüne kadar 374 faaliyet konusunu kapsıyor.

128 KANUNDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 128 kanunda değişiklik öngören yargı reform paketinin neleri kapsadığına ilişkin bilgi verdi.

Özkan yeni reform paketiyle, toplumun tüm kesimlerinde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılacağının altını çizdi.

Başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasada yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

GAYRİMÜSLİMLERE DİNİ GÜNLERDE RESMİ TATİL

Yeni reform paketinin, ifade ve örgütlenme ve dini özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi açısından ciddi düzenlemeler içermesi bekleniyor.

Özkan, Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olanlara, kendileri için kutsal sayılan günlerde resmi tatil getirileceğinin söz konusu olduğunu belirtti.

İNSAN HAKLARINDA FARKINDALIK

Özkan'ın aktardığı bilgilere göre, yargı reformu ile özel hayat güvence altına alınacak, mülkiyet hakkında daha etkin koruma sağlanacak ve arabuluculuk düzenlemesi genişleyecek.

Reformda yer alan maddeler arasında toplumsal refahın artırılması, güçlendirilmesi, kırılgan kesimlerin korunması da mevcut.

Kadın, yaşlı, engelli ve çocukların pozitif ayırımcılıklarla korunmasına yönelik engeller kaldırılacak. Bu konuda yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verilecek.

Yerel yönetimlere bazı sorumluluklar verileceğini söyleyen Özkan, insan hakları konusunda üst düzey toplumsal farkındalık oluşturulacağını vurguladı.