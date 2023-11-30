Yeni senaryo! Seçil Erzan'ın yüzde 253 getiri vaadine 5 yılda vadeli mevduatta ulaşılıyor Futbol camiasındaki ünlü isimlerin, yüksek kâr getirisiyle bankacı Seçil Erzan'a emanet ettikleri milyon dolarlar, yüzde 253 getiri vaadiyle toplandı. Yapılan hesaplamalara göre elde edilen 44 milyon dolara normal piyasa şartlarıyla 5 yılda ulaşmak mümkün.

İHA

Futbol ve iş dünyasındaki büyük vurgun Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Her geçen gün yeni bir ayrıntının ortaya çıktığı olaya ilişkin bir yandan da yeni senaryolar yazılıyor.

Bunlardan biri de vadedilen paraya vadeli mevduatla ne kadar sürede ulaşılabileceği...

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adının geçmesi nedeniyle 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayda aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yer aldığı birçok kişi, milyonlarca dolar ve Türk Lirasını yüksek faiz getirisiyle teslim etti.

46 günde yüzde 253 getiri vaadi

Olaya başka bir perspektiften bakıldığında adeta akıl tutulması yaşanıyor.

Bankacı Seçil Erzan, ünlü isimlerden toplamda 44 milyon dolar topladı. Erzan, bu paraları 46 günde yüzde 253 getiri vaadiyle aldı.

Legal yollarda böyle bir finansal araç bulunmuyor

Olayın ilginç tarafı ise bu noktada ortaya çıkıyor. Türkiye'de an itibariyle bu kadar kısa zamanda bu denli büyük bir getiri veren herhangi bir finansal ürün veya bir araç bulunmuyor.

Mevcut şartlar altında yatırım yapılsaydı bu getiriye ne kadar zamanda ulaşılabileceği hesaplandı.

5 yılda ulaşılacaktı

Bilindiği üzere Türkiye'de yabancı parasını vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar, Döviz Dönüşümlü TL Korumalı Vadeli Mevduat ürününü kullanıyor.

Bu getiri hesabında uygulanan faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen politika faizine denk ilerliyor. Birçok özel bankada yıllık 30 faiz uygulanıyor.

Yapılan hesaplamalara göre Seçil Erzan'ın yüzde 253 getiri vaadiyle topladığı 44 milyon dolar, normal piyasa şartlarıyla 5 yılda vadedilen getiri oranına ulaşırdı.

Kim ne kadar kaptırdı?

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Bu vurgunda 13.9 milyon dolarla en büyük kayıp Arda Turan'ın.

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)