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    Yeni siyasi parti 'Milli Sol' kuruldu

    Gazeteci Hüseyin Alpay'ın genel başkanlığını yaptığı 'Milliyetçi Sol Parti' için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı.
    • 08.08.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 13:33
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    Yeni siyasi parti 'Milli Sol' kuruldu

    Türkiye, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor.

    Siyaset gündeminde kurulan ittifakların yanı sıra yeni parti için hazırlıklar da yapılıyor.

    'Milli Sol' için başvuru yapıldı

    Son olarak Genel Başkanlığını gazeteci Hüseyin Alpay'ın yaptığı, kısa adı 'Milli Sol' olan Milliyetçi Sol Parti'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

    Yeni siyasi parti Milli Sol kuruldu #1

    DSP'nin genel başkanlığını yaptı

    Rahşan Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Halk Partisi'nin son genel başkanı olan Alpay, 2019 yılında ise Demokratik Sol Parti (DSP) kurultayında da genel başkan olmuştu.

    "Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik"

    Yeni parti kuruluşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alpay, "Kökleri bu topraklara ait, halkımızın manevi değerleriyle çelişmeyecek yerli ve sol bir partiyi, Türkçülük temelleri üzerinde inşa etmek istedik. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

    Yeni siyasi parti Milli Sol kuruldu #2

    2023 seçimlerine girmeyi hedeflediklerini açıkladı

    60 kurucu üyenin olduğunu ifade eden Alpay, 30 ilde tabelalarını asacak durumda olduklarını ve Haziran 2023 seçimlerine girmeyi hedeflediklerini aktardı.

    Yeni siyasi parti Milli Sol kuruldu #3


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