Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül atandı. Peki Yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sermaye Piyasası Kurulu'na ilişkin atama kararı, 18 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine yardımcısı İbrahim Ömer Gönül getirildi.

Öte yandan kurulun Başkan Vekilliğine Mutalip Ünal, üyeliğe ise Yusuf Sünbül getirildi.

Bu gelişme sonrası İbrahim Ömer Gönül'ün hayatı ve kariyerine dair araştırmalar hız kazandı.

Peki İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün biyografisi...

İbrahim Ömer Gönül kimdir

Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün oğlu olan İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi ve Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayan İbrahim Ömer Gönül, Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yaptı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlayan Gönül, Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı.

2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarakKurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yaptı.

Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Gönül, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Gönül, evli ve 2 çocuk babasıdır.