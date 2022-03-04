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    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu

    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu

    Görevinden affını isteyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 00:50
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 00:54
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Karara göre; Tarım ve Orman Bakanı değişti.

    Görevinden affını isteyen Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı.

    VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR

    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu.

    Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

    22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi oldu #1


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