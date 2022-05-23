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    Yeni Tokat Havaalanı'nda yoğunluk yaşanıyor

    Yeni Tokat Havalimanı, 37 günde yaklaşık 10 bin yolcuyu ağırladı.
    • 23.05.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:11
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    Yeni Tokat Havaalanı'nda yoğunluk yaşanıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart’ta açılışı yapılan Yeni Tokat Havalimanı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

    Tokat'tan İstanbul’a karşılıklı olarak günlük tek sefer düzenlenen havalimanında yaşanan yoğunluk nedeni ile seferlerin artırılması bekleniyor.

    1 haftada 9 bin 979 yolcu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından alınan istatistiklere göre; Tokat Havalimanı'nda 37 günde 9 bin 979 yolcu, 264 uçak trafiği gerçekleşti.

    Yeni Tokat Havaalanı nda yoğunluk yaşanıyor #1

    Uçak trafiği iç hatlarda 217'ye ulaştı

    İHA'ya göre nisan ayında, Tokat Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 217’ye ulaşırken iç hat yolcu trafiği 7.831 oldu. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 82 ton olarak gerçekleşti.

    Yeni Tokat Havaalanı nda yoğunluk yaşanıyor #2

    Yeni Tokat Havaalanı nda yoğunluk yaşanıyor #3


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