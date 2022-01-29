Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında? Erhan Çetinkaya'nın biyografisi

Erhan Çetinkaya, 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, TÜİK Başkanlığı'na atandı. Peki Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevini yürüten Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı.

Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığı'na, BDDK Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Erhan Çetinkaya atandı. TÜİK Başkan Yardımcılığı'na ise Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

Bu gelişmenin ardından Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın hayatı ve kariyeri, merak konusu oldu.

Peki Erhan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın biyografisi...

ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya'da dünyaya gelen Erhan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu.

2004‑2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalışan Erhan Çetinkaya, 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başladı.

2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı.

Daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alan Çetinkaya, 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü.

2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirilen Erhan Çetinkaya, İsviçre'de yer alan Basel Committee on Banking Supervision bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti.

CFA (Certified Financial Analyst) ve FRM (Financial Risk Manager) sertifikalarına sahip olup Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürdü.

20 Aralık 2019 tarihi itibarıyla BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanan Erhan Çetinkaya, 29 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı olarak atandı.