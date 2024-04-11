Yeni turistik trenlerin yola çıkacağı tarih belli oldu: Ankara'dan Tatvan'a, Diyarbakır'a... Türkiye'yi karış karış gezmek isteyenlerin tercih ettiği turistik trende, heyecanla beklenen iki güzergaha 17 Nisan ve 21 Nisan'da seferler başlıyor.

ensonhaber.com

Türkiye, ulaşımda adeta bir devrime imza attı.

Demiryollarında yapılan düzenlemeler ve yenilikler, turizmi canlandırdı.

Yerli ve yabancı turistlerin yaz-kış gözdesi olan Turistik Doğu Ekspresi de bunların başında geliyor.

2 yeni hatta beklenen gün geldi

Uzun yıllardır hizmet veren trene 2 yeni hat daha ekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahat severlere müjde vererek alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenlerinin nisan ayında işletilmeye başlanacağını söyledi.

Turistik trenlerinin haziran ayının ortalarına kadar sefer yapacağını belirten Uraloğlu, “İşletmeye girecek olan iki yeni hat olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleri ile hem bölge turizmi gelişecek, hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak.” dedi.

17-19 Nisan'da hareket edecekler

Ankara-Tatvan seferinin 17 Nisan Çarşamba günü Ankara’dan yola çıkacağını belirten Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasındaki turistik hattın ise 19 Nisan cuma günü Ankara’dan ilk hareketini gerçekleştireceğini bildirdi.

"Türkiye'yi yüksek hızlı demiryolu hatlarıyla tanıştırdık"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana sürdürülen yatırımlar ve atılımlar sayesinde başta demiryolu olmak üzere ulaşımın her modunda bir devrim gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzledikleri politikalar sonucunda Türkiye'yi yüksek hızlı demiryolu hatları ile tanıştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, mevcut demiryolu hatlarında da büyük bir değişim gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

"Vatandaşımızın ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi"

Bakan Uraloğlu, yenileme ve modernize etme çalışmaları ile araç filosunun gençleştirildiğini vurgulayarak, “Hizmet kalitesi artırılarak tren seyahati vatandaşımızın günlük yaşamına girdi ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işletilen trenlere olan taleplerin artmasıyla birlikte seyahat severlerin hizmetinde olacak iki yeni turistik tren daha işletilmeye başlanacak.” diye konuştu.

"9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak"

Bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni’nin 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacağını söyleyen Uraloğlu, “Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55’te hareket edecek, Diyarbakır’dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00’ da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı’da 4 saat, Kayseri’ de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkânı sunacak.” dedi.

"Kültürel iletişimi de kuvvetlendirecek"

Uraloğlu, turistik tren seferlerinin bölge ekonomisini canlandıracağını belirterek, sadece bir ulaşım aracı vazifesi görmeyeceğini, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendireceğini söyledi.

"Ev konforu sunuyor"

Turistik Trenlerin gezginlere ev konforunu sunduğunun altını çizen Uraloğlu, “Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de, Ankara’dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55’te seferlerine başlayacağını tüm seyahat severlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ’da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat ve Kayseri’de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor." dedi.

Fiyatlar

Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatının 9 bin TL olduğunu söyleyen Uraloğlu, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, yataklı vagonda bir odada iki kişinin seyahat edebileceğinin de altını çizdi.