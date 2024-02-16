Yeni yargı paketi TBMM'ye sunuldu Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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AA

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. yargı paketinde hazırlıklar tamamlandı.

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Taslak metne göre; ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestliğe kadar pek çok alanda önemli değişiklik yapılacak.

Ayrıntıları açıklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı.

Teklifin bir tanesi geçici olmak üzere 43 maddeden oluştuğunu ifade eden Zengin, amaçlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu aktardı.

Bir günlük cezanın alt sınırı 100, üst sınırı 500 TL'ye çıkarılacak

Adli para cezalarında bazı alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini kaydeden Zengin, bir günlük cezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Emekli ikramiyesi de yer aldı

Öte yandan emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Başkanlığına sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi ile ilgili detaylar vermişti.

Yılmaz Tunç, "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların." ifadelerini kullanmıştı.

"Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var"

Tunç, şunları söylemişti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durumda tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kâr kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)