Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, toplumun huzurunu ve güvenliğini korumak amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücüler için tekrar saha indi.

12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 2 milyon 764 bin 210 araç denetlendi.

449 BİN ARAÇ VE SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Hız ihlalinde bulunan 110 bin 333, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANANLARA CEZA YAĞDI

19 Aralık 2023 ile 19 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen çakar denetimlerinde ise 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren çakar kanunu ile, yetkisiz çakar kullanımının yüzde 67 azaldığını duyurdu.

11 BİN 591 SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Denetimlere ilişkin paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

30 Kasım 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Kanunla birlikte, YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMI nedeniyle sürücülere uygulanan işlem sayısı yüzde 67 oranında azaldı. Azalmaya da devam ediyor.

”Çakar Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında (19 Aralık’a kadar) toplam, 11 Bin 591 sürücüye işlem yapıldı.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMI YÜZDE 67 AZALDI

“7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;

Yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) yüzde 67 oranında azaldı.

ÇAKAR KULLANANLARA 96 BİN TL CEZA KESİLECEK

Yeni yasa ile birlikte "Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"

Çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak.



Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilecek.



Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilecek.



Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

449 BİN 734 ARAÇ VE SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI