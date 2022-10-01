TBMM, 3 aylık aranın ardından özel oturum ile açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı için açılış konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da oturumda milletvekillerine hitap etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı için 3 aylık aranın ardından özel gündemle toplandı.

Genel Kurul 14.00'te toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı için açılış konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldım sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oturumda milletvekillerine hitap etti.

Mustafa Şentop'un konuşmasından satır başları;

"6. ve son yasama yılına girerken, bu dönem tarihe tanıklık etti"

"Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, muhterem milletvekillerimiz, aziz milletimiz. 27. Yasama Dönemi'nin 6. Yasama Yılı'nın açılışı için bir araya geldik.

Çalışmaların, alınacak kararların, kanunların milletimiz, devletimiz, bütün insanlık için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. 6. ve son yasama yılına girerken, bu dönem tarihe tanıklık etti.

27. Dönem'de hayati öneme sahip hadiselerin 100. yıl dönümünü yaşadık. Gazi Meclisimizin Ankara'da açılışı, Büyük Taarruz, İstiklal Marşı'nın kabulü bu yıl idrak ettiğimiz hadiseler arasındadır.

29 Ekim 2023'te de Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yılını idrak edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, tüm vekillerimizi, tüm gazi ve şehitlerimizi, 15 Temmuz'da şehadete yükselen vatan evlatlarımızı minnetle, şükranlar yadediyorum.

TBMM'de yeni yasama yılı başladı VİDEO

"Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından çok daha büyük bir muhtevaya sahiptir"

1000 yıl önce Çağrı Bey'in keşif seferleriyle başlayan ve bugüne kadar gelen Türkiye tarihini hoşumuza giden ya da gitmeyen yönleriyle ele almak zorundayız. Türkiye tarihini parçalamak tehlikeli, gayri milli bir tavırdır.

Küresel ölçekte büyük belirsizliklerin yaşandığı, kamplaşmaların etkisizleştiği, çatışma ikliminin zorlayıcı, yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir dönemden geçiyoruz.

Yeni dengelerin kurulduğu dönemde, uluslararası ilişkilerde barışı, adaleti önceleyen tutumların, buna sahip devlet adamlarının, ülkelerin önemi artmaktadır.

Türkiye'nin güvenilir aktör olarak gün geçtikçe ön plana çıktığını görmekteyiz. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tahıl krizinin çözümüne yönelik Türkiye'ye destek ve teşekkür mesajları gelmiştir.

Rusya ile Ukrayna arasında iki ülkenin çok önem verdiği esir takasının gerçekleşmesine Cumhurbaşkanımızın arabuluculuğu ile Türkiye öncülük etmiştir.

Bazı ülkelerin savaşı destekler politikası sürse de Türkiye barıştan yana çabasını sürdürmeye devam edecektir. Daha önce de ifade ettiğim üzere, Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından çok daha büyük bir muhtevaya sahiptir.





"Türkiye sayın Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir"



Doğu Akdeniz ve KKTC ile alakalı gelişmelerde çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye, bütün hak ve menfaatlerini her zaman korumak ve savunmakta kararlıdır. Kıbrıs adasında iki farklı halk ve devlet bulunduğundan yaklaşımla, Türkiye sayın Ersin Tatar'ın yaklaşımını desteklemektedir.

Bu yasama yılının sonuna doğru ülkemiz cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine gidecek. Ülkemiz cumhurbaşkanını tercihleriyle belirleyecektir.

Bu süreç, barış ve huzur içinde gerçekleştirecek demokratik bir yarışı temsil etmektedir. 6. yasama yılı sonundaki seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.