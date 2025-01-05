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Haber Merkezi

Trafik kuralları ihlallerinin arttığı yılbaşı kutlamalarının yoğun olduğu 30 Aralık 2024 - 2 Ocak 2025 tarihleri arasında, kural ihlallerini önlemek amacıyla kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet ve Jandarma ekipleri, yılbaşı trafiğinde hem can güvenliğini sağlamak hem de olası kazaların önüne geçmek için denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda, 3 günlük sıkı denetimlerde toplam 217 bin 465 araç kontrol edildi.

5 BİN 494 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi ve çevresindeki günlerde gerçekleştirilen bu denetimlere ilişkin önemli detayları paylaştı.

"ALKOLLÜ HALDE ARAÇ KULLANMAYINIZ"

Bakan Yerlikaya, denetimlerin hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Yeni yıl tedbirleri kapsamında; 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında, emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla toplam 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirildi.



Alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı.



Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız

436 BİN SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Ayrıca, 26 Aralık 2024 ve 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63 sürücüye işlem yapıldı.



Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62,

periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851,

emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660,

sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

toplam 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım

2025 TRAFİK CEZALARI TARİFESİ

Yeni yıl ile birlikte, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme vergisiyle trafik cezalarının tarifesinde de değişiklik yaşandı.

Geçtiğimiz yıl 90 bin TL olarak belirlenen yetkisiz çakar lamba kullananlara, birinci ihlalde 138 bin 172, aynı yıl içinde ikinci ve sonraki ihlallerde 276 bin 345 TL ceza verilecek.

Yeni yılda, trafikte drift veya spin atmanın cezası 46 bin 392 TL'ye çıktı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI VE HIZ SINIRI AŞIMI

Alkollü araç kullananlara ilk ihlalde 9 bin 267 TL, ikinci ihlalde 11 bin 622 TL, üç ve üzeri ihlallerde 18 bin 677 TL ceza kesilecek.

2025 yılı için belirlenen kırmızı ışık ihlalinin cezası 2 bin 167 TL oldu.

Hız sınırı aşımında yeni tarifeye göre yüzde 10-30 aşımda 2 bin 167 TL, yüzde 30-50 aşım: 4 bin 512 TL, yüzde 50 üzeri aşım: 9 bin 267 TL ceza uygulanacak.

DİĞER İHLAL VE CEZALAR

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lira cezai işlem uygulanacak.

Yeni dönemde emniyet şeridinin gereksiz kullanımı 9 bin 267 TL, engelli alanına park etme 1.986 TL, araç muayenesiz trafiğe çıkma 2 bin 167 TL, abartılı egzoz kullanımı 9 bin 267 TL ile cezalandırılacak.