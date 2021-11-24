Abdulhamit Gül: Trafik magandalığına ceza artırımı gündemde

Bakan Abdulhamit Gül, trafikte tehlikeli anlara sebep olan sürücülere yönelik cezalarda artırım yapılacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, komisyon sunumu öncesi açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının başında Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bakan Abdulhamit Gül, daha sonra ise 2022 yılında yapılması planlanan düzenlemelere değindi.

TRAFİK MAGANDALARINA CEZA ARTIRIMI

Bakan Gül, vergi suçlarına ilişkin ceza adaletinin orantılılık ve ölçülülük ilkeleri doğrultusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Trafikte makas atma, drift yapma gibi çeşitli eylemlerde bulunan sorumsuz sürücüleri gündeme getiren Bakan Gül, "Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

5. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Konuşmasını devamında Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan hedefleri ve düzenlemeleri de anlatan Gül, reform iradesinin devam edeceğini bildirdi.

Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında dört yargı paketinin kanunlaştığını hatırlatarak, yasallaşması için çalışmaların sürdüğü 5. Yargı Paketi'nin de önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

"MİLLET İRADESİNİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORUYACAK ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

İnsan Hakları Eylem Planı'nın yeni bir anayasaya olan ihtiyaca vurgu yaptığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Millet iradesinin bir daha ipotek altına alınmaması, bütün demokratik kazanımların en güçlü güvenceye kavuşması için yeni ve sivil bir anayasa, siyasetin önündeki en önemli sorumluluklardan biridir. Bu sorumluluk, siyaset kurumuna partiler üstü bir ödev vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm partilere yaptığı çağrının arkasında da bu hassasiyet, bu anlayış bulunmaktadır. Kabul etmek gerekir ki darbe dönemlerinin ruhu, 1982 Anayasası'na, millete ve siyaset kurumuna güvensizlik olarak yansımıştır. Bu yansımanın izlerini silmek için birçok değişiklik yapılmış ancak anayasadaki vesayetçi anlayış bütünüyle giderilebilmiş değildir. Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Demokrasinin bir gereği olarak hukukun herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması, çoğulculuğun ve farklılıklara saygının esas alınacağı bir anayasaya milletimizin ihtiyacı vardır."

Bakan Gül, milletin sesinden, sözünden ürkerek değil, milletin sesi ve sözünden güç alarak özgürlükleri geliştirmek için yeni ve sivil bir anayasayı, 84 milyonun anayasasını yapma kararlığında olduklarını vurguladı.

"FETÖ'NÜN CÜBBELİ HAİNLERİ..."

Adaletin yalnızca mahkemelerde değil, hayatın her alanında, devletin tüm görevlerinde aranması ve titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini belirten Gül, yargısal adaletin, adaletin önemli bir boyutu olduğunu ifade etti. Adaletin milletin beklentisine uygun şekilde, vatandaşın layık olduğu biçimde gelişmesi için reformlar yaptıklarını dile getiren Gül, geçmişte darbe dönemlerinin araçsallaşan yargısı ve tarihe utanç vesikası olarak geçen hukuk cinayetlerinin toplumun adalet duygusunu derinden sarstığını söyledi.

Hukuk devletinde, yargının yegane ideolojisinin adalet olduğunun altını çizen Bakan Gül, yargının ele geçirilecek bir mevzi değil, el değmeyecek bir merci olduğunu vurguladı. Gül, "FETÖ'nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar." diye konuştu.

FİNANS VE SENDİKA İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULUYOR

Bakan Gül, ayrıca finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını da duyurdu.