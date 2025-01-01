İstanbul yeni yılı trafiksiz karşıladı: Yollar bomboş kaldı
Haber Merkezi

2024 yılını geride bıraktık...

2025 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda artan trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı.

TRAFİK YOK DENECEK KADAR AZ

İstanbul'da 2025 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı.

YÜZDE 2 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 11.00 itibariyle trafik yüzde 2 olarak ölçüldü.

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Furkan Can
Editor