İstanbul yeni yılı trafiksiz karşıladı: Yollar bomboş kaldı

Haber Merkezi
2024 yılını geride bıraktık...
2025 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda artan trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yerini sakinliğe bıraktı.
TRAFİK YOK DENECEK KADAR AZ
İstanbul'da 2025 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı.
YÜZDE 2 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 11.00 itibariyle trafik yüzde 2 olarak ölçüldü.
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