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    Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum

    İstanbullular, 2022'nin ilk iş gününe trafikle uyandı. Sabah saatleriyle kentin bazı bölgelerinde yoğunluk yaşandığı görüldü.
    • İHA
    • 03.01.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 08:51
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    Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum

    İstanbul’da yılın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

    İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler ve öğrenci servis araçları Kadıköy D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

    ARA YOLLAR TIKANDI

    Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyen saatlerde hem Edirne hem de Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun artması beklenenler arasında.

    Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum ViDEO

    YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 47

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.44 itibariyle yüzde 47'ye ulaştı.

    Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum #1

    Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum #2

    Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum #3

    Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum #4


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