İstanbullular, 2022'nin ilk iş gününe trafikle uyandı. Sabah saatleriyle kentin bazı bölgelerinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

İstanbul’da yılın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler ve öğrenci servis araçları Kadıköy D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu.

ARA YOLLAR TIKANDI

Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyen saatlerde hem Edirne hem de Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun artması beklenenler arasında.

Yeni yılın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde son durum ViDEO



YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.44 itibariyle yüzde 47'ye ulaştı.



