Yeni Yol Grubu, TBMM’de ilk toplantısını düzenliyor

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Türk siyasetinde yeni model...

Geçtiğimiz yıl CHP listelerinden seçime giren küçük partilerde hareketlilik sürüyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerden 38 adet kontenjan verdiği partiler, ya istifa haberleri ya da iç çekişmelerle gündemde.

YENİ YOL GRUBU KURULDU

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Avrupa Birliği modelini örnek alarak "Yeni Yol" adıyla yepyeni bir siyasi grup kurdu.

Meclis'te altıncı grup olarak yerini alan "Yeni Yol", partilerin kendi kimliklerini koruyarak siyaset yapmasını amaçlıyor.

PARTİ YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Grubun ilk genel başkanı, DEVA Partisi’nden Celal Mümtaz Akıncı oldu.

Grup Başkanlığı görevini ise Saadet Partisi’nden Bülent Kaya üstlendi.

Grup başkanvekilleri, Gelecek Partisi’nden Selçuk Özdağ ve DEVA Partisi’nden Mehmet Emin Ekmen olarak belirlendi.

Yeni Yol yönetim organlarında yer alan bu isimler, birer yıllık dönemler halinde dönüşümlü görev yapacak.

TBMM'DE İLK TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Yeni Yol Partisi'nin ilk grup toplantısı bugün düzenleniyor.

Toplantıda 3 partinin genel başkanları konuşma yapacak.

TOPLAMDA 30 MİLLETVEKİLİ BULUNUYOR

Şu anda Saadet Partisi’nin 9, DEVA Partisi’nin 12, Gelecek Partisi’nin 9 milletvekili bulunuyor.

Ayrıca her partiden 1 veya 2 milletvekili, kendi partisinde çalışmalarına devam edecek.

GELECEK VE DEVA'DA İSTİFA YAŞANDI

Bu milletvekillerinin çatı parti kurulmasına karşı olduğu belirtiliyor. Gelecek ve DEVA partilerinden son günlerdeki milletvekili istifalarının da çatı partiye tepki amacıyla olduğu biliniyor.

Son olarak Deva Partisi’nden iki hafta önce Mustafa Yeneroğlu, geçtiğimiz günlerde de Burak Dalgın ve Selma Aliye Kavaf istifa etmişti.

TBMM’de iki hafta önce Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifa etmesiyle Gelecek Saadet grubu düşmüş, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne geçmeleriyle grup yeniden kurulmuştu.