Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınacağı yerleşim yerinde, sona gelindi. 2 bin 698 konutun yapımı tamamlanırken, hak sahipleri ise çekilen kurayla belirlendi.

Artvin Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı tamamlandı.

275 metre gövde yüksekliğine sahip olan baraj Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise "çift eğrilikli ince kemer baraj tipi" kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak.

558 megavat kurulu güce sahip santral sayesinde 2,5 milyona yakın insanın elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Tamamen yerli kaynaklarla yapılan baraj ve hidroelektrik santrali, Türk mühendisler tarafından inşa edildi.

Barajın yapılmasıyla birlikte su altında kalacak olan Yusufeli için çalışmalar hızlandı.

7. kez taşınacak olan ilçenin yeni yerinde yapımlar sürerken, 2 bin 698 konut ise tamamlandı.

İŞ YERİ VE KONUTLAR İÇİN KURA ÇEKİLDİ

Hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, cami, okul, müftülük ve adliye binalarında sona gelindi.

Yöre halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanırken, Yusufeli’nde noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve konutların hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Yeni Yusufeli'nde 2 bin 698 konutun yapımı tamamlandı VİDEO

"İNŞAAT OLARAK SONA GELDİK"

Yeni yerleşim alanındaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, “Yusufeli yeni yerleşim alanı, 3 bölgeden oluşmaktadır. 3’üncü bölgemizde alt ve üstyapı çalışmaları tamamen bitti.

1’inci bölgede üst yapıda kamu binalarımız tamamlandı. Çevre düzenlemeleri devam ediyor. İnşaat olarak ‘sona geldik’ diyebiliriz. Burada 2 bin 698 tane konut inşaatı bitti. İlçemiz, en kısa zamanda taşınmaya hazır hale getirilecektir.” dedi.

"KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNİN İHALESİ YAPILACAK"

Yeni ilçede her detayın, koordinasyon içinde çalışan ilgili kurum ve firmalarca kontrol edildiğini kaydeden Köse, “286 tane tamamlanan iş yerimiz var. Küçük sanayi sitemizde taşınma öncesi tamamlanarak ihalesi yapılacak.

İlçede, 310 civarında iş yerimiz olacak. Buradaki çalışmalar, barajın su tutma programına uygun olarak, taşınmayı da göz önünde bulundurarak, su tutma öncesi her şeyiyle tamamlanmış olacak.

Tüm çalışmalar, ilgili kurumlar tarafından yerinde A’dan Z’ye kontrol ediliyor. Tüm firmalarla koordinasyon içerisinde ilçemiz, su tutma programına uygun olarak, taşınmaya hazır hale getirilecektir” diye konuştu.