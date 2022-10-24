Yeni Yusufeli'de bin 446 öğrenci eğitim öğretime başladı

TOKİ tarafından inşa edilen yeni Yusufeli ilçesinde çalışmalar devam ederken bölgedeki 10 okulda ilk ders zili çaldı.

Türkiye'nin en büyük iskan projesi olan Yeni Yusufeli'de çalışmalar devam ediyor.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan projede, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni yerleşim yerinde ilk cuma namazı kılınmış ve taşınmalar başlamıştı.

Bin 446 öğrensi dersbaşı yaptı

Hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binalarının inşaat çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Öte yandan bölgede taşınma süreci devam ederken nakil sürecinin tamamlanmasıyla toplamda bin 446 öğrenci ve 127 öğretmen, 10 okulda ilk ders zilinin çalmasıyla eğitim öğretime başladı.

AA'nın aktarımına göre; Yusufeli 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Okulların yapım aşamasında sürekli gezerek takibini yaptık"

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, gazetecilere, Yusufeli'nin yeni yaşam alanına taşınmasında en heyecanlı günlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Çocukların yüzlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Balta, "Bugün okulların buraya taşınmasını görmek benim için ayrı mutluluk oldu. Burada yeni bir hayata başlarken okulların taşınması, bu yeni hayatın en canlı göstergesidir. Okulların yapım aşamasında sürekli gezerek takibini yaptık. Son derece modern, kullanışlı. Akıllı tahtalarıyla tekli sıralarıyla ve derslikleriyle burada eğitim görmek öğrencilerimiz için keyifli olacaktır." diye konuştu.

"Eski okullara kıyasla daha konforlu"

Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan ise yaklaşık 45 gün önce yeni yerleşim yerine kamu kurumlarının taşındığını anımsatarak, "Bugün de okullarımızda ders zilini çalarak eğitim öğretime başladık. Öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Bundan sonra öğrencilerimizin yapması gereken tek şey, derslerine odaklanarak akademik başarıyı artırmaktır. Eski okullara kıyasla daha konforlu ve keyifli alanlarda eğitim öğretime devam edeceğiz. Bundan sonraki gayemiz Yusufeli'nde akademik başarıyı artırmaktır." dedi.

"Her şey çok mükemmel"

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Yusufeli'de milli eğitim camiası olarak tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Öğrenciler ve öğretmenler olarak hepimiz heyecanlıyız. Her şey çok mükemmel. Çocuklarımız için devletimizin bütün imkanları kullanılarak çok güzel modern eğitim ortamları hazırlandı. Yeni Yusufeli, yeni okullarımız, yeni yaşam merkezimiz herkes için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.