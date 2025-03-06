Yeni Zelanda, Trump'ı eleştiren İngiltere Büyükelçisi'ni görevden aldı

İHA

Yeni Zelanda İngiltere Büyükelçisi Phil Goff'un Londra'da düzenlenen forumda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme çabalarını, Hitler Almanya'sına karşı savaşan İngiltere'nin savaş zamanı lideri Winston Churchill'in eylemleriyle karşılaştırması ülkesinde tepki gördü.

CHURCHILL'İN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Phil Goff, İngiltere'nin eski Başbakanı Winston Churchill'in "Savaş ile onursuzluk arasında bir seçim yapmak zorundaydınız. Siz onursuzluğu seçtiniz ama yine de savaştan kaçamayacaksınız" sözlerini hatırlattı.

TARİH BİLGİSİNİ ELEŞTİRDİ

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Büyükelçi Goff'u forumda söylediği "Başkan Trump, Churchill'in büstünü Oval Ofis'e yeniden yerleştirdi. Ama sizce tarihi gerçekten anlıyor mu?" sözlerinin ardından görevden aldığını açıkladı.

"EN ZOR ŞEYLERDEN BİRİYDİ"

Kararı açıklayan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, parlamento binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Phil'in görevden alınması kararı için "Yapmak zorunda kaldığım en zor şeylerden biriydi" dedi.

YENİ BİR BÜYÜKELÇİ ATANACAK

Peters, Goff'un yorumlarının 'derin hayal kırıklığına' yol açtığını söyleyerek, "Yeni Zelanda Hükümetinin görüşlerini temsil etmiyorlar ve Londra'daki Yüksek Komiserlik görevini savunulamaz hale getiriyorlar" dedi.

Yeni Zelanda dışişleri bakanlığındaki en üst düzey bürokrat olan Bede Corry ise, yeni bir büyükelçiye geçiş süreci üzerinde çalıştıklarını kaydetti.