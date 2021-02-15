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Yeni Zelanda uyruklu 3 şahıs, Reyhanlı'da yakalandı

Yeni Zelanda uyruklu 3 şahıs, Reyhanlı'da yakalandı

MSB, Hatay'da hudut personeli tarafından yakalananlarla ilgili açıklama yaptı.