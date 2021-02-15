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    Yeni Zelanda uyruklu 3 şahıs, Reyhanlı'da yakalandı

    MSB, Hatay'da hudut personeli tarafından yakalananlarla ilgili açıklama yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.02.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 14:23
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    Yeni Zelanda uyruklu 3 şahıs, Reyhanlı'da yakalandı

    Terörle kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, sınırda da göz açtırmıyor.

    Son olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, aralarında mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin olduğu 3 şahıs yakalandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

    MAVİ BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI

    "Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı.

    Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının, mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi."

    Yeni Zelanda uyruklu 3 şahıs, Reyhanlı da yakalandı #1

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