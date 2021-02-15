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- Yeni Zelanda uyruklu 3 şahıs, Reyhanlı'da yakalandı
Yeni Zelanda uyruklu 3 şahıs, Reyhanlı'da yakalandı
MSB, Hatay'da hudut personeli tarafından yakalananlarla ilgili açıklama yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 15.02.2021 - 13:24
- Güncelleme : 15.02.2021 - 14:23
Terörle kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, sınırda da göz açtırmıyor.
Son olarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, aralarında mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin olduğu 3 şahıs yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
MAVİ BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANDI
"Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı.
Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının, mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi."