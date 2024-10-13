Yeni Zelanda'da 'özgür Filistin' sloganlarına 2 gözaltı

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Yeni Zelanda'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ın konuşmasının Filistin'e destek sloganları nedeniyle bölünmesinin ardından iki gösterici gözaltına alındı.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, lideri olduğu NZ First partisinin konferansına hitap eden Peters'ın konuşması, Filistin'e destek sloganları ile bölündü.

Göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları atarken Peters, "Politikamız soykırıma karşı çıkmaktır, gelip sorun çıkarmak ve meseleyi bitirmek değildir. Bu yüzden lütfen evinize gidin." diye karşılık verdi.

2 GÖZALTI

Polis, göstericilerden ikisinin gözaltına alındığını, toplam 8 kişinin binadan çıkarıldığını açıkladı.

GÖSTERİLER BİNANIN DIŞINDA DEVAM ETTİ

NZ First yetkilileri, binanın dışında da Filistin'e destek gösterileri düzenlendiğini, bu gösterilerin Peters'ın konuşmasının ardından bir süre daha sürdüğünü aktardı.