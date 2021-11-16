Sabah saatlerindeki metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa yol açtı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul’da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi.

Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında, Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı.

YOLCULAR DURAĞA YIĞILDI

Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu. Seferler, metrobüsün çekici yardımı ile çekilmesiyle normale döndü.

Yenibosna’da metrobüs arızalandı VİDEO



"YARIM SAATTİR BEKLİYORUZ"

Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Gökçe, “Bir metrobüs arıza yapmış, yolu kilitlemiş. Bir çekici getirmek ancak nasip oldu. Çağlayan’a gitmeyi düşünüyorum ve yarım saattir burada bekliyorum. Artık nasıl gideceğim bilmiyorum, onu artık yetkililer düşünecek.” dedi.