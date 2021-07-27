Yeniden belirlendi! Günlük çalışma süresi ne kadar, kaç saat oldu?

Yeniden belirlendi! Günlük çalışma süresi ne kadar, kaç saat oldu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren günlük çalışma süresi ile ilgili değişiklik, 27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki günlük çalışma süresi ne kadar, kaç saat oldu? İşte ayrıntılar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, günlük çalışma süresi ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Bakanlığın, haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 27 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karara göre; günlük iş süresi, gece çalışma saatleri, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi yeniden belirlendi.

Peki, günlük çalışma süresi ne kadar, kaç saat oldu? İşte detaylar...

GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SAAT OLDU?

Bakanlığın, haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğine göre, günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez.

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez. Ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.

Buna göre günlük iş süresi 11 saati,

Gece çalışma süresi 7,5 saati ve

Ağır vasıta taşıt kullanımı günlük 9 saati geçemeyecek. Ancak bu süre bir hafta için iki kez 10 saate ulaşabilecek.