Yeniden hesaplarda...KÇÖ uzatıldı mı, bitti mi? KÇÖ'de son durum 2021

Pandemi nedeniyle başlatılan kısa çalışma ödeneğine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki haziran ayı kçö yattı mı? Kısa çalışma ödeneği bitti mi, uzatıldı mı? İşte ayrıntılar..

Türkiye salgın sürecinin ekonomik koşullarındaki olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla kısa çalışma ödeneği planlamıştı.

Milyonlarca işveren ve işçiye bulunulan destek ödemelerinde, normalleşme süreciyle birlikte sona gelindi. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla birçok kez uzatılan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği 31 Haziran itibariyle sona erdi.

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili iş dünyası sürecin 2021 sonuna kadar uzatılmasını talep ederken son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haziran ayı için beklenen KÇÖ ve işsizlik ödeneklerinin hesaplara yarılacağı tarih hakkında açıklamada bulundu. Bununla birlikte ödemeler için gözler 5 Temmuz Pazartesi'ye çevrildi.

Peki KÇÖ'de son durum nedir? KÇÖ bitti mi, uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşte gelişmeler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Bakan Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi paylaştı. Buna göre, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlar ödemelerini PTT üzerinden alabilecekler.

KÇÖ BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

Koronavirüs nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021’e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Henüz uzatıldığına dair resmi açıklama yapılmadı. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği 5 Temmuz itibariyle son kez hesaplara yatırıldı.