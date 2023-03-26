Yeniden inşa ediliyor! Defne Devlet Hastanesi'ndeki hummalı çalışma kayda alındı Hakkında asılsız iddialar ortaya atılan hastanenin temeli atıldı. Ekiplerin ve iş makinelerinin canla başla mücadelesi paylaşıldı.

Haber Merkezi

Türkiye 6 Şubat tarihinde felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık peş peşe iki deprem yaşandı.

Deprem, 50 bini aşkın vatandaşımızın canına mal olurken, 11 il etkilendi.

İllerde büyük çaplı bir yıkım oluştu.

Devlet, seferberlik ilan ederek tüm kollarıyla deprem bölgelerine yardıma koştu.

Depremzedeler çadır ve konteyner kentlere yerleştirilirken, enkaz kaldırma çalışmaları da günler boyunca sürdü.

Depremin üzerinden neredeyse 2 ay geçerken, yaralar sarılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde evlerini kaybeden vatandaşlara yeni yuva için düğmeye bastı.

Yeni ve sağlam evlerin inşası sürerken, 1 yıl içerisinde teslim edilmesi bekleniyor.

Deprem bölgelerindeki evler gibi, hastaneler de zarar gördü.

4 hastane yeniden inşa ediliyor

Ekipler, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da 4 hastaneyi yeniden inşa ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Hatay'da yapılması planlanan toplamda 1500 yataklı 4 yeni devlet hastanesinin temeli atıldı.

Türkiye deprem yaralarını sararken, bir diğer büyük mücadeleyi de dezenformasyon ile verdi.

Asılsız haberlerle kamuoyunu yanlış bilgilendirmek adına çalışmalarına ara vermeyen kesim, bu kez de Defne Devlet Hastanesi'ni ele aldı.

Temeli atılan hastane için hiçbir çalışmanın başlamadığını iddia eden kesime tokat niteliğinde bir yanıt geldi.

Hummalı çalışma kamerada

Hastane için iş makinalarının hummalı bir çalışma sürdürdüğü anlar kaydedildi.

Kepçe araçlarının ve işçilerin bölgedeki yoğun çalışmaları kameraya yansıdı.

İşte Defne Devlet Hastanesi inşasında 1. gün...