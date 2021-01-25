Yeniden kar yağacak mı? İstanbul'a tekrar ne zaman kar yağacak?

Yeniden kar yağacak mı? İstanbul'a tekrar ne zaman kar yağacak?

Geçtiğimiz hafta etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'u yeniden beyaza çevirecek. İstanbullular tekrar ne zaman kar yağacak merak ediyor. İşte Meteoroloji'den kar açıklaması..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin haritasına göre "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu cevabını buldu.

İstanbul'a veda eden kar, yeniden kapıda.. Ara tatile giren öğrenciler, kar topu oynamak için gün sayıyor.

Baraj seviyelerinde de etkili olan kar yağışı kentte dört gözle bekleniyor.

Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu...

İSTANBUL'A TEKRAR NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da hava sıcaklıları ise 17 derece dolaylarında seyrediyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava sıcaklıları düşecek ve İstanbul'da kar yağışı yeniden başlayacak.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazartesi ve salı günleri yağmur yağacak. Uydu görüntüleri inceledindiğinde ise 25 Ocak pazartesi günü yağmur başlayacak ve 26 Ocak salı günü akşam saatlerinde yağmur yerini karla karışık yağmura bırakacak.

Çarşamba günü Trakya, Marmara ve Ege hariç yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.